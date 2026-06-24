Результат занадто ідеальний: дружині Ткача закидають уколи 'Оземпік', але секрет у іншому

Жінці вдалося позбутися 30 кілограмів, через що у соціальних мережах їй почали закидати проведення операцій із видалення жиру та використання ін'єкцій.

Дружина відомого українського актора та гумориста Юрія Ткача, Вікторія, публічно спростувала чутки про використання популярного медичного препарату "Оземпік" або хірургічного втручання для боротьби із зайвою вагою.

Жінці вдалося позбутися 30 кілограмів, через що у соціальних мережах їй почали закидати проведення операцій із видалення жиру та використання ін'єкцій. Вікторія запевнила, що ніколи не вдавалася до подібних методів, а її теперішній зовнішній вигляд є результатом тривалого контролю над власним раціоном.

Вона зазначила, що нинішнього результату досягла за період тривалістю понад один рік, хоча раніше вже мала досвід швидкого скидання 25 кілограмів за п'ять місяців, коли згаданого препарату ще не існувало на ринку.

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Головною причиною колишніх проблем із фігурою Вікторія Ткач назвала безвідповідальне ставлення до свого здоров'я та незбалансоване харчування. Вона зізналася, що раніше споживала їжу у великих об'ємах, постійно зловживала фастфудом, різноманітними перекусами на автозаправних станціях, снеками, а замість звичайної питної води системно вживала солодкі газовані напої.

"Зараз мені вже приписали все, що тільки можна: і живіт я собі відрізала, і жир прибирала… Зараз я дозволяю собі якусь там історію їсти, але я навчилась контролювати себе, зупинятися в той момент, коли розумію, що організм насичений, не переїдати. Чи бувають у мене зриви? Буває, що мені хочеться вночі щось з’їсти, але це зовсім інші об’єми від того, що в мене було. Організм звикає, шлунок скорочується з часом", – зізнається Вікторія.

Основним секретом успішного схуднення дружина артиста вважає вироблення культури харчової самодисципліни. За її словами, вона навчилася вчасно зупинятися під час їди, орієнтуючись на перші сигнали насичення організму, що з часом призвело до природного зменшення об'єму шлунка.

Попри значні візуальні зміни, Вікторія Ткач підкреслила, що наразі її фігура ще не є ідеальною, тому вона планує продовжувати роботу над тілом. Зокрема, жінка висловила бажання покращити тонус шкіри та підтягнути м'язи рук і живота за допомогою регулярних занять спортом.

Свої коливання у вазі та певні недоліки фігури на поточному етапі вона частково пов'язує з впливом стресу та гормону кортизолу, проте наголошує, що кардинальна зміна харчових звичок дозволяє їй стабільно утримувати отриманий результат без жорстких обмежень і нічних переїдань.

Схуднення зірок

Народний артист України Іво Бобул уперше порушив мовчання щодо змін у своїй зовнішності, які активно обговорювали в мережі. Приводом для дискусій став нещодавній знімок співака, зроблений в одному з вітчизняних готелів, на якому користувачі помітили, що 72-річний виконавець суттєво втратив у вазі. Сам артист зізнався, що така бурхлива реакція українського суспільства стала для нього несподіванкою. Водночас Іво Бобул чітко дав зрозуміти, що не має наміру виносити на публіку та детально розкривати конкретні причини свого різкого схуднення.

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