Актор-путініст заявив, що вона сама нібито оголосила себе елітою.

Російський актор Борис Галкін різко висловився на адресу Алли Пугачової, яка засудила повномасштабне російське вторгнення і разом з чоловіком і дітьми поїхала до Ізраїлю.

У коментарі російським ЗМІ артист сказав, що Примадонні приділяють багато уваги, хоча вона її нібито не заслужила.

"Думала, що вона незамінна в Росії. Вона помилилася. Та багато честі їй час приділяти. Мені навіть говорити про неї не хочеться, вибачте. Ці бульбашки популярки, які з кожним днем все більш і більш пухнуть, то в зв'язку з одним, то в зв'язку з іншим, то зі скандалом, то з народженням, то з переїздом, то з продажем свого замку. Так набридло, йо-майо! Ну що у нас, інших тем немає?" - сказав путініст Галкін.

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Він додав, що зірки, які засудили війну, в тому числі Пугачова і Макаревич, самі себе оголосили елітою.

"А якщо подивитися по правді, ну яка вони культурна еліта? Не хочу навіть про них говорити. Чесне слово, коли чистий ефірний простір зайнятий цією лабудою проестрадною – гидко", - додав Борис Галкін.

Зазначимо, Борис Галкін підтримує агресію РФ проти України. Він переконаний, що Путін, розв'язуючи війну, нібито захищав народ і його цілісність.

Нагадаємо, раніше балерина Волочкова порівняла себе з Пугачовою і зганьбилася.

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