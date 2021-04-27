Відомий виконавець Джастін Бібер опублікував в Instagram фотографію, на якій постав з новою зачіскою.
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Артист заплів собі дреди, чим і обурив користувачів мережі. Його звинуватили в культурній апропріації (концепція, згідно з якою запозичення або використання елементів однієї культури членами іншої є негативним явищем, - УНІАН).
"Бібер ще в 2017 році робив дреди, тому цього разу ми не можемо знову закрити очі на його проступок. Йому пора зрозуміти, що фанати не можуть постійно миритися з його культурною апропріацією", "Бібер не вчиться на своїх помилках, вистачить ображати чужу расу", - пишуть користувачі.
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