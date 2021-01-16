Jerry Heil / фото instagram.com/thejerryheil

Українська співачка, відома як Jerry Heil, розповіла, якими рисами характеру має бути наділений її майбутній партнер.

Читайте також"Кохатися днями": українська співачка відверто зізналася, про що мрієПро це вона написала у своєму Instagram.

За словами співачки, її хлопець має мати "живий розум", жагу до знань та кар‘єрного зростання.

Також серед іншого вона перелічила:

  • жива душа: жага до життя, любов до природи і стремління духовно збагачуватися;
  • no limits mindset - стосовно реалізації вищого потенціалу;
  • відвертість і простота спілкування: коли ділишся сокровенним, а хвилину тому просила туалетний папір подати;
  • чуйність;
  • відповідальність за слова та дії;
  • схожий кут відхилення від адекватності та левел придуркуватості почуття гумору.

Jerry Heil стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців.

Більшу популярність їй принесла авторська пісня «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я – Яна».

Співачка брала участь у Національному доборі на «Євробачення-2020».

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Автор: УНІАН