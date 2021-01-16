За словами виконавиці, її хлопець має мати "живий розум", жагу до знань та кар‘єрного зростання.

Українська співачка, відома як Jerry Heil, розповіла, якими рисами характеру має бути наділений її майбутній партнер.

Читайте також"Кохатися днями": українська співачка відверто зізналася, про що мрієПро це вона написала у своєму Instagram.

За словами співачки, її хлопець має мати "живий розум", жагу до знань та кар‘єрного зростання.

Також серед іншого вона перелічила:

жива душа: жага до життя, любов до природи і стремління духовно збагачуватися;

no limits mindset - стосовно реалізації вищого потенціалу;

відвертість і простота спілкування: коли ділишся сокровенним, а хвилину тому просила туалетний папір подати;

чуйність;

відповідальність за слова та дії;

схожий кут відхилення від адекватності та левел придуркуватості почуття гумору.

Jerry Heil стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців.

Більшу популярність їй принесла авторська пісня «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я – Яна».

Співачка брала участь у Національному доборі на «Євробачення-2020».

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Автор: УНІАН