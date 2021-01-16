Українська співачка, відома як Jerry Heil, розповіла, якими рисами характеру має бути наділений її майбутній партнер.
Читайте також"Кохатися днями": українська співачка відверто зізналася, про що мрієПро це вона написала у своєму Instagram.
За словами співачки, її хлопець має мати "живий розум", жагу до знань та кар‘єрного зростання.
Також серед іншого вона перелічила:
- жива душа: жага до життя, любов до природи і стремління духовно збагачуватися;
- no limits mindset - стосовно реалізації вищого потенціалу;
- відвертість і простота спілкування: коли ділишся сокровенним, а хвилину тому просила туалетний папір подати;
- чуйність;
- відповідальність за слова та дії;
- схожий кут відхилення від адекватності та левел придуркуватості почуття гумору.
Jerry Heil стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців.
Більшу популярність їй принесла авторська пісня «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я – Яна».
Співачка брала участь у Національному доборі на «Євробачення-2020».
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