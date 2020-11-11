Відомий актор Джейсон Момоа розповів, що його сім'я переживала бідність.
Про це повідомляє InStyle.
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Після зйомок у серіалі "Гра престолів" Джейсон довго не міг знайти роботу. У підсумку його родині навіть не було за що їсти. Більш того, у нього було багато боргів.
"Я маю на увазі, що ми голодували після "Гри престолів". Я не міг отримати роботу. Це дуже складно, коли у вас є діти і ви повністю в боргах", - сказав Момоа.
Але все змінилося в 2016 році. Тоді актора покликали на зйомки фільму "Ліга справедливості". Через два роки знаменитість отримав шалену популярність і гонорари за головну роль у фільмі "Аквамен".
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