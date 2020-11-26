Крім того, актора зобов'язали виплатити майже 630 тисяч фунтів стерлінгів видавцеві таблоїду на покриття судових витрат.

У Великобританії суд відмовив акторові Джонні Деппу в апеляції на рішення Лондонського суду, за яким він програв позов про наклеп до таблоїду The Sun.

Читайте такожРозсекречено ім'я актора, який зіграє замість Джонні Деппа у "Фантастичних звірях"Про це повідомляє Sky News.

Суд порахував, що для апеляції у Деппа немає «розумних» підстав.

Крім того, наголошується, що актора також зобов'язали виплатити майже 630 тисяч фунтів стерлінгів (63,6 млн рублів) на користь видавця The Sun News Group Newspapers на покриття судових витрат.

Це рішення Депп ще зможе оскаржити в Апеляційному суді до 7 грудня.

Джонні Депп vs таблоїд The Sun: подробиці

Джонні Депп подав позов про наклеп до The Sun після матеріалу таблоїду про насильство з боку актора щодо колишньої дружини Ембер Херд.

Суд Лондона ухвалити, що доведена достовірність як мінімум 12 епізодів побиття Херд Деппом.

Після цього Warner Bros. попросила актора відмовитися від ролі Гріндевальда в третій частині «Фантастичних звірів», що він і зробив.

Попри це, повідомлялося, що студія змушена буде виплатити Деппу повний гонорар, а це понад 10 мільйонів доларів.

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Автор: УНІАН