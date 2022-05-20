У перші дні після вторгнення Ірина залишалася вдома під Києвом.

Через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ірина Горова зі своєю сім'єю покинула будинок під Києвом. Зараз продюсерка і бізнес-вумен вже повернулася додому і дуже рада, що будинок не постраждав.

Саме тут в підвалі під час інтенсивних обстрілів столиці і передмістя ховалася вона, її сім'я і близько 30 сусідів. Спогадами Горова поділилася в інтерв'ю"Слава+".

"Я живу не з того боку Києва, який обстрілювали. Тут таке місце, де все пролітало повз мене. Я бачила вертольоти, літаки та іншу техніку. Це було дуже страшно. У мене є великий підвал, ми з сусідами і дітьми ночували там. Близько 30-ти чоловік там було", - згадала Ірина.

Однак її сім'я досі перебуває за кордоном, куди Іра відвезла їх ще 27 лютого, коли столиця України перебувала під інтенсивними обстрілами російських загарбників.

Нагадаємо, Настя Каменських пояснила, як опинилася з Потапом в Іспанії за кілька днів до війни.

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