Співачка поїхала до Іспанії працювати над новим альбомом.

Українських артистів Потапа і Настю Каменських неодноразово атакували в соціальних мережах за те, що вони під час війни в Україні перебувають в Іспанії.

Так, Настя вирішила розставити всі крапки над "і" та пояснила, як за кілька днів до війни вони опинилися за кордоном.

За словами співачки, вона готувала два альбоми, один з яких іспаномовний. Вона полетіла в Мадрид, щоб завершити запис цього альбому. Потап поїхав разом з нею, щоб доробити всю роботу. А 25 лютого вони повинні були повернутися в Україну, але за день до прильоту почалася повномасштабна війна.

"Так вийшло, що і у мого чоловіка було п'ять днів для того, щоб виїхати в Іспанію, доробити мій іспанський альбом. І ми з двома мамами поїхали. Прокидаєшся від крику, тобі дзвонять і кажуть, війна почалася. А ти навіть не розумієш... Що означає слово "війна". Що таке війна? Це коли лунають сирени, коли вбивають людей. Я ніколи в житті не уявляла, що я взагалі в своєму житті буду таке переживати. Спасибі Всесвіту, спасибі Богу за те, що ми опинилися в безпечному місці саме в цей момент", – сказала Настя в програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, раніше Настя Каменських крізь сльози розповіла про своє захворювання.

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