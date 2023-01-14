Хореограф поділився радісною звісткою.

Герой першого сезону романтичного шоу "Холостяк" і суддя проекту "Танці з зірками" Макс Чмерковський поділився радісною звісткою - його дружина Пета Маргатройд вагітна.

У Instagram-блозі жінка розмістила фотографії округлого животика.

Це буде їхня друга спільна дитина. Пета зізналася, що вони давно мріяли про поповнення, але у неї не виходило завагітніти - були викидні і невдала пересадка ембріона. Ось що написала жінка:

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"Мені дуже приємно нарешті оголосити, що ми з Максом чекаємо нашого Чмерковського-2. Після двох років постійної боротьби і душевного болю, трьох викиднів і невдалої пересадки ембріонів... у нас є здорова булочка в духовці. Це був шок для всіх нас, ми дізналися про це прямо перед тим, як я збиралася на другий тур ЕКО".

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд: історія кохання

Чемпіон світу з латинських танців вже більше п'яти років одружений на професійній танцівниці латинських танців, уродженці Нової Зеландії Петі Маргатройд. Вперше вони зустрілися під час роботи над виставою Burn the Floor в 2009 році, а через три роки перетнулися на американських "Танцях із зірками". Саме тут і зародилися їхні почуття.

Нагадаємо, що у 2022 році Пета Маргатройд втратила дитину. Вона не знала про свою вагітність і потрапила до лікарні з коронавірусом. Там їй і повідомили, що стався викидень.

Чмерковський додав, що цей час був для них не простим. Але вони все так само мріяли про другу дитину.

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