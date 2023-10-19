Його дружина Даша Хлистун вагітна.

Головний герой 10 сезону реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк поділився з шанувальниками радісною новиною - він стане батьком вдруге. Пілот на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з дружиною, моделлю Дашею Хлистун, на якому вони тримають позитивні тести на вагітність.

"Чудеса вимагають трохи часу", - підписав фото Макс.

Варто зазначити, що пара вже виховує доньку Аріану, яка народилася у квітні 2021 року. У липні того ж року пара одружилася. А зараз вони знову чекають на поповнення в родині.

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Як відреагували фоловери

"Найкращі! Міцно обіймаю"

"Вітаю вас! Ви неймовірні"

"Легкої вагітності і щасливих пологів"

"Ура, це неймовірне щастя"

"Ось це радість! Вітаю від щирого серця!

Чим відомий Макс Михайлюк

Макс Михайлюк народився 24 жовтня 1985 року в Одесі. Проте вже тривалий час він живе на дві країни - Україну та США. У нього є своя авіашкола.

Відомо, що він брав участь у шоу "Холостяк". У фіналі він вибрав гімнастку Дашу Ульянову, проте пара розлучилася відразу ж після закінчення проекту. Як розповіла дівчина на пост-шоу, вона не змогла пробачити Максу інтимний зв'язок з однією з учасниць під час зйомок.

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