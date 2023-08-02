Він назвав себе колишнім алкоголіком.

Український артист Олексій Завгородній, який виступає під псевдонімом Positiff, розповів, що якийсь час у нього була алкогольна залежність. Він каже, що артисти - це інша "порода" людей, тому вони можуть справлятися з депресивним станом за допомогою алкоголю.

"Але це точно не в плюс. Це моральна слабкість. Таким чином ти намагаєшся закритися від себе, від світу. Я завжди думав, що це для того, щоб поговорити з собою, але це не так. Насправді ти робиш собі гірше, тому що в такому стані ти не знаходиш проблеми і не вирішуєш їх, а тільки занурюєшся в них", - сказав Позитив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Він додав, що поки повністю не відмовився від алкоголю, проте вже знає, як себе контролювати і як правильно це робити.

"Мене можна назвати колишнім алкоголіком. Я не знаю, чи це синдром чи діагноз, але я робив генетичні тести, і мені сказали, що у мене немає генетичного алкоголізму. Іноді хочеться зірватися, але я працюю над собою. Я намагаюся розмовляти сам з собою і робити це в тверезому стані", - зазначив артист.

Нагадаємо, раніше про проблеми з алкоголем розповіла Настя Каменських. Під час повномасштабної війни вона багато пила, хоча раніше дуже рідко вживала спиртні напої.

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