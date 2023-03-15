Вона не уточнила, в якому саме місті.

Колишня дружина російського співака Валерія Меладзе розповіла, що зараз її 84-річний батько перебуває в зоні бойових дій. Вона зазначила, що він залишився практично один, і йому потрібен догляд.

"Багато було сліз і нестерпності того, що відбувається, але в якийсь момент я зрозуміла, що ще трохи і "попливу". Але життя триває, і незважаючи ні на що потрібно було не випасти з нього, а адаптуватися правильно", – написала Ірина Меладзе в Instagram.

Вона порадила шанувальникам берегти себе від потоку інформації. Сама Ірина відмовилася від перегляду телевізора, щоб нібито не піддаватися російській пропаганді.

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"Я прибрала з лексикону фрази "справи йдуть добре", "життя прекрасне" і всяку подібну нісенітницю. Не розумію, як можна так відповідати, коли навколо смерть і гинуть люди. Важко всім і потрібно проявляти повагу і співчуття до людського горя", – видала Ірина.

Зазначимо, екс-дружина артиста всіляко підтримує диктатора Володимира Путіна. Незважаючи на те, що вона народилася в Дніпропетровській області, телеведуча працює на російському телеканалі "Спас" і продовжує жити в країні-агресора.

Нагадаємо, Меладзе вимагають позбавити громадянства за слова "Героям слава!", за які він згодом безглуздо виправдався.

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