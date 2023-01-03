У Росії назвали це "зрадою".

У Росії вимагають позбавити громадянства співака Валерія Меладзе, який відповів "Героям Слава" на вигук "Слава Україні" у Дубаї.

З відповідною ініціативою виступили депутат Державної думи Сергій Миронов та член Ради федерації Олена Афанасьєва. Також вони пропонують позбавити співака всіх звань. За словами Миронова, "справжній російський артист" не може і не повинен так себе поводити.

"Він сидить на двох стільцях, намагаючись "урвати" з усіх боків. Пора б визначитися. Хоча, судячи з цього. за поведінкою, цей "артист" свій бік вибрав. Пропоную позбавити Меладзе всіх звань, що є у нього. Це буде чесно і справедливо", - заявив Миронов.

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Афанасьєва назвала слова співка "скотством" та "зрадою". "За таке Меладзе не звань треба позбавляти, а громадянства Російської Федерації", - заявила вона.

Що Меладзе говорив про війну

Як повідомляв УНІАН, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе опублікував відеозвернення з закликом зупинити війну.

"Сьогодні сталося те, що не могло, і не мало відбуватися ніколи. Історія коли-небудь розсудить і розставить все по своїх місцях. Але сьогодні я хочу попросити вас, я благаю припинити військові дії і сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися. Для цього нам дана мова. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити", - сказав співак.

Влітку стало відомо, що співак потрапив у "чорний список" заборонених у Росії артистів. Однак пізніше з'явилася інформація про його виступ у московському клубі.

2 лютого у мережі опублікували відео, де Меладзе каже "Героям слава!" на корпоративі. У цей момент він прибрав мікрофон від обличчя.

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