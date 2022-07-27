Серце відомого шеф-кухаря зайнято.

Відомий кулінар, який нещодавно отримав українське громадянство, не перестає дивувати. Ектор Хіменес-Браво чітко дав зрозуміти, що у нього є прекрасна супутниця. Однак він рідко показує її в своєму Instagram, і практично завжди це якісь нечіткі кадри, де вона відвернута або обличчя закрите волоссям.

Так вийшло і цього разу. Він опублікував знімок, де поклав голову на груди своїй чарівній супутниці. Ектор на знімку одягнений в білу футболку, дівчина також в білому.

Судячи з підпису, закохані зараз знаходяться не поруч один з одним.

"Я з тобою інший. Відчуття теплоти у стосунках завжди згладжує кути. Дивуюся тому, як я спокійний поруч з тобою. Хочеться, щоб так було завжди, щоб ти завжди була поруч. Сумую", - написав іменитий кулінар.

"У кохання немає віку", "Які ви милі", "Будьте щасливі", "Чистої вам любові", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк розповів, яким росіянам можна давати візи в Україну.

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