Краще померти в бою, аніж загинути з простріляними колінами, зауважив кулінар.

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво продовжує проходити військовий вишкіл. Він вчиться захищатися від ворога та стріляти. Кулінар закликав українців потурбуватися про свою безпеку та здобути нові вміння для нового часу.

На своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво показав фото, на якому він позує зі зброєю в руках.

Кулінар розповів, що військові, які ціною власного життя чи здоров’я захистили Київську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Миколаївську області, подарували час для усіх чоловіків в Україні. Цей час українці мають використати з користю та отримати нові вміння та навчитися захищатися від рашистів.

"Я не кажу, що кожен має йти воювати. Хтось має забезпечувати тил, волонтерство. Підприємці мають відновлювати економіку та створювати робочі місця. Але кожен чоловік має зараз змогу здобути навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості та у приміщеннях, роботі в парі", - написав Хіменес-Браво.

Він також розповів, що проходить військовий вишкіл для того, аби мати змогу захистити свою родину. Кулінар вважає, що окупанти знову можуть спробувати напасти на Київщину, тому він хоче бути до цього готовим.

"Якщо б орки знали, що 50% України вміє працювати зі зброєю - заходити сюди було б страшно. Так, проти танків з автоматом не підеш. Але мій найжахливіший сон, це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене та мою сім’ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах. На жаль, дуже багато людей не були до цього готові", - зауважив кулінар.

Саме тому, вважає Хіменес-Браво, українці мають вчитися поводитися зі зброєю та тренуватися. Він зазначив, що чоловіки можуть навіть тренуватися за відео на YouTube, можливості є завжди, але ними потрібно користуватися.

Нагадаємо, раніше Хіменес-Браво вирішив пройти курс військової підготовки, щоб захищати свій будинок.

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