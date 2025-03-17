Акторки не стало у віці 43 років.

У неділю, 16 березня, пішла з життя відома бельгійська акторка Емілі Дек'єнн, відома за роллю Розетти у фільмі братів Дарденн "Розетта". На момент смерті артистці було 43 роки.

Трагічну новину повідомили рідні та агент знаменитості, пише видання The Guardian. Причиною смерті акторки стала рідкісна хвороба – адренокортикальна карцинома. Це онкологічне захворювання, внаслідок якого на наднирковій залозі виникають злоякісні утворення. Свої останні дні Емілі провели у лікарні Гюстава-Руссі поблизу Парижа, де і померла.

Рак в неї діагностували в жовтні 2023 року. А вже в квітні 2024 року Дек'єнн повідомила, що її хвороба перейшла у стадію ремісії, і вона навіть планувала повернутися до своєї кар'єри. Однак у грудні минулого року її стан різко погіршився. Вже тоді зірка отримувала невтішні прогнози від лікарів.

Відео дня

Акторка дебютувала в кіно у 1999 році. Тоді вона зіграла головну героїню в фільмі "Розетта", який приніс їй світову славу. За зйомки в картині акторка "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

Серед найвідоміших стрічок знаменитості, в яких вона знімалася, також "Братство вовка" режисера Крістофа Ганса (2001), "Економка" Клода Беррі (2002), "Дуже веселі вдови" Катрін Корсіні (2003), "Зграя" Франка Річарда (2010). Останнім її фільмом став проєкт "Земля після".

За життя вона також була номінована на премію "Сезар". Це сталося у 2004-му, коли Емілі потрапила в номінацію "Найкраща жіноча роль другого плану" за участь у проєкті The Light.

Нагадаємо, раніше помер зірка фільмів "Гаррі Поттер" і "Доктор Хто" Саймон Фішер-Бекер. Його серце зупинилося 9 березня. Артиста не стало у віці 63 років.

Вас також можуть зацікавити новини: