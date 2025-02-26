39-річну акторку знайшли мертвою в квартирі в Нью-Йорку.

Померла відома американська акторка Мішель Трахтенберг, яка знімалася у серіалах "Пліткарка", "Баффі - переможниця вампірів" та "Євротур". Знаменитості не стало у віці 39 років.

Трагічну повідомило видання New York Post. Її тіло знайшли у квартирі в Нью-Йорку, США. Трахтенберг знайшла мертвою її матір близько 8 ранку, у середу, 26 лютого, в 51-поверховому елітному житловому комплексі на Central Park South. Наразі причина смерті артистки не розкривається. Однак, за даними видання, стало відомо, що нещодавно знаменитість перенесла трансплантацію печінки.

У ЗМІ припускають, що смерть настала з природних причин через ускладнення після операції. Наразі офіційних підтверджень цього немає. На тілі зірки ознак насильницької смерті не виявлено. Фахівці проводять медичний розтин, аби з'ясувати причини відходу Мішель у засвіти.

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Що відомо Мішель Трахтенберг

Акторка народилася у 1985 році в Нью-Йорку. Її батьки – емігранти. Зокрема, батько зірки родом з Німеччини, а мама – з Одеси. Відомо, що Мішель трохи знала російську.

Свою акторську кар'єру Трахтенберг розпочала у юному віці, коли їй було всього три роки. Тоді вона співпрацювала з дитячим каналом Nickelodeon. Першу роль артистка отримала у віці дев'яти років у серіалі Nickelodeon 1990-х років "Пригоди Піта і Піта", де вона зіграла подружку Нону Ф. Мекленберг.

Дебют зірки у кіно відбувся у 1996 році у фільмі "Гаррієт-шпигунка". Після цього вже за три роки Мішель отримала роль Пенні у "Інспекторі Гаджеті". Справжню популярність їй принесли зйомки у 2000 році в серіалі "Баффі — переможниця вампірів". Вона виконала роль Дон Саммерс та знімалася в проєкті протягом трьох років. У 2008 році знаменитість перевтілилася в Джорджіну Спаркс в серіалі "Пліткарка", а за чотири роки до цього знялася в картині "Євротур".

Нагадаємо, раніше померла актриса з популярного серіалу "Гра в кальмара". Лі Джу-Сіль не стало на 82-му році життя. Причиною смерті став рік шлунку.

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