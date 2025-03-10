Артиста не стало у віці 63 років.

Пішов з життя британський актор Саймон Фішер-Бекер, найбільш відомий за ролями у культових фільмах "Гаррі Поттер" і "Доктор Хто". Його серце зупинилося у неділю, 9 березня. На момент смерті артисту було 63 роки.

Трагічну звістку повідомив обранець знаменитості Тоні на його сторінці у Facebook. Він не пояснив, що стало причиною смерті його чоловіка, а лише вказав час його відходу у засвіти.

"Привіт усім. Це Тоні, чоловік Саймона. У мене дуже сумні новини. Сьогодні о 2:50 дня Саймон помер. Я залишу цей акаунт відкритим на деякий час. Я не впевнений, що буду знову публікувати пости. Дякую", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Представник артиста Кім Баррі підтвердив новину про смерть, пише Daily Mail. За його словами, вони багато років були близькими друзями, тому смерть актора – це велика для нього втрата.

"Я втратив не тільки клієнта в особі Саймона Фішера-Бекера, а й близького друга, з яким ми дружили 15 років. Я ніколи не забуду той телефонний дзвінок, коли йому запропонували роль Доріума Малдовара в "Докторі Хто", – зазначив агент.

Представник додав, що Саймон був чудовим письменником та доброю людиною. Баррі вшанував пам'ять зірки та висловив співчуття його рідним.

"Він дуже допоміг мені, був добрим, люб'язним і цікавився всіма. Мої співчуття його чоловікові Тоні, братові, племінникам, племінницям та іншим близьким, а також його легіону шанувальників", – додав Кім.

Що відомо про Фішера-Бекера

Артист народився 25 листопада 1961 року в Лондоні. Його дебют в кіно відбувся у 1990 році. Зокрема, шлях у кінематрофі Саймона розпочався з телешоу та ролі у фільмі-мюзиклі "Знедолені", який отримав "Оскар" у 2012 році.

Справдню славу йому принесла роль міжгалактичного торговця Доріума Малдовара у франшизі "Докторі Хто". Він знімався у п'ятому і шостому сезонах. А також актор відомий за роллю привида Товстого Монаха у картині "Гаррі Поттер і філософський камінь". Останні роки свого життя Фішер-Бекер присвятив відеоблогінгу та написанню мемуарів про своє життя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка "Рятувальників Малібу", яка покінчила із життям, роками страждала від сильного болю. Памела Бах потрапила в аварію, внаслідок чого вона отримала декілька переломів. На тлі її смерті представник знаменитості розповів про її хворобу.

Вас також можуть зацікавити новини: