Ратаковскі показала животик / instagram.com/emrata
Відома модель Емілі Ратаковскі чекає первістка.
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Зірка часто публікує знімки, на яких демонструє вагітний животик. Цього разу вона постала в трусиках молочного кольору і смугастій кофтині з довгим рукавом. Емілі підняла кофту і показала кругленький животик.
Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі і її чоловік Себастьян бір-Макклард поки вирішили не повідомляти стать малюка. За їхніми словами, стать малюка всі дізнаються тільки тоді, коли йому виповниться 18 років.
Ратаковски показала животик / instagram.com/emrata
Хто така Емілі Ратаковскі:
- Ратаковскі народилася 7 червня 1991 року в лондонському районі Вестмінстер
- У 14 років Емілі підписала контракт з модельним агентством Ford Models
- Після укладення контракту з Ford Models Емілі Ратаковскі працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки декількох фотосесій з фотографом Тоні Дюраном
- 23 лютого 2018 року, після декількох тижнів відносин, Ратаковскі вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна бір-Маккларда
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