Модель вагітна первістком.

Відома модель Емілі Ратаковскі чекає первістка.

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Зірка часто публікує знімки, на яких демонструє вагітний животик. Цього разу вона постала в трусиках молочного кольору і смугастій кофтині з довгим рукавом. Емілі підняла кофту і показала кругленький животик.

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі і її чоловік Себастьян бір-Макклард поки вирішили не повідомляти стать малюка. За їхніми словами, стать малюка всі дізнаються тільки тоді, коли йому виповниться 18 років.

Хто така Емілі Ратаковскі:

Ратаковскі народилася 7 червня 1991 року в лондонському районі Вестмінстер

У 14 років Емілі підписала контракт з модельним агентством Ford Models

Після укладення контракту з Ford Models Емілі Ратаковскі працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки декількох фотосесій з фотографом Тоні Дюраном

23 лютого 2018 року, після декількох тижнів відносин, Ратаковскі вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна бір-Маккларда

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Автор: Діана Могилєвич