Карди Би родила ребенка своему супругу, с которым собиралась разводиться.

Американская рэперша Карди Би во второй раз стала мамой. Звезда подарила еще одного ребенка рэперу Offset, с которым ранее планировала развестись.

6 сентября звезда обнародовала в Instagram фотографию из роддома, на которой предстала с новорожденным сыном на руках, а рядом с кроватью стоял сам Offset. Она сообщила, что малыш родился еще 4 сентября, но его имя она пока не назвала. Поклонники также заметили, что Карди приехала в роддом со своим пледом от бренда Louis Vuitton.

Напомним, с 20 сентября 2017 года Карди Би замужем за рэпером Offset, с которым она встречалась несколько месяцев до их свадьбы. У супругов уже двое детей - дочь Калче Киари Сэфас и сын, имя которого пока неизвестно.

4 декабря 2018 года пара объявила о расставании после четырнадцати месяцев брака, но помирилась к началу февраля 2019 года. В сентябре 2020 года Карди подала на развод со своим мужем, заявив, что она "устала от споров".

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Автор: Діана Могилєвич