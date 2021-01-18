Модель часто показує недосконалості на своєму тілі.

Відома модель plus-size Ешлі Грем опублікувала в Instagram відео.

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На кадрах вона позує абсолютно голою, сидячи на підлозі. Свої інтимні місця вона прикриває руками і ногами. При цьому одну ніжку вона виставила вперед, тим самим показавши целюліт.

Крім того, на кадрах вона позує без макіяжу. При цьому шию Ешлі прикрасила модними масивними ланцюгами.

"Люби мене не кожен день, а найбільше! У будь-якому випадку... тіло", - підписала ролик модель.

Хто така Ешлі Грем:

Модель народилася 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска

Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine

В ході Full Figured Fashion Week (Тижні моди для повних дам) 2012 - вона була названа моделлю року

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Автор: Діана Могилєвич