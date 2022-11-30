Співачка оскандалилася черговим постом.

Опальна співачка Ані Лорак оприлюднила черговий "порожній" пост в соціальних мережах, де заявила, що тільки любов може навести лад в цьому світі.

"Коли хаос руйнує мрії людей, тільки любов може навести лад. З'єднатися з собою, слухати душею", - написала зрадниця.

Українці бурхливо сприйняли її слова і заявили, що хаос тільки у неї в голові, а те, що відбувається в Україні і світі називається війною.

Відео дня

Реакція мережі на пост Ані Лорак

"Просто немає слів. Про що взагалі ти можеш писати, коли йде така жахлива війна, гинуть маленькі діти, молоді сім'ї, масово ховають людей у твоїй же Україні? Це ти називаєш хаосом?"

"Розкажіть про любов матері, яка поховала свою новонароджену дитину. Скільки дітей загинуло вдома, в Україні? Ось про що потрібно кричати, а не мовчати"

"Ваш хаос живе у вас в мізках, а в країні – війна. З'єднуйся нарешті з головою"

"Те, що зараз руйнує мрії людей, називається війною!"

"Коли хочеться підписати фото якось багатозначно, але виходить фальшиво і порожньо"

"Хаос і війна - це різні речі! Запам'ятайте це і не соромтесь. Зараз в Україні зовсім не про любов думають!"

"Прекрасно вона розуміє, що відбувається в Україні. Просто її вибір - гроші і слава. І плювати вона хотіла на людей і на людські якості. Підтримувати Путіна може тільки така недолюдина, як ця істота, яку деякі називають дівою"

Позиція Ані Лорак щодо війни в Україні

З 24 лютого Ані Лорак мовчить про війну в Україні. Лише зрідка вона публікує "порожні" пости, в яких говорить, що тільки любов може врятувати цей світ.

Українські артисти неодноразово розповідали про те, що намагалися достукатися до Ані Лорак ще на початку повномасштабного російського вторгнення, але та заявила, що не буде нічого говорити.

Нещодавно Лорак все ж пояснила своє мовчання про війну:

"Одного разу я прочитала, що для того, щоб щось чути, потрібно спочатку помовчати. І це, мабуть, причина моєї відсутності. Я просто не хочу, щоб мене хтось використовував. Слухаючи себе і своє серце, мені стало зрозуміло, в якому напрямку мені потрібно йти".

Вас також можуть зацікавити новини: