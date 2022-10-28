Українська співачка Katya Chilly поскаржилася, що музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров не додав її пісню в лонглист.
Співачка зазначила, що вже неодноразово подавала заявку на участь у конкурсі, але вона знову опинилася "за бортом". Втім, цього разу, як каже Чилі, їй вже не прикро.
"Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий Євробачення. Ну і добре. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюся, хто пройде", - написала співачка на своїй сторінці в Facebook.
При цьому шанувальники підтримали Катю Чилі. У коментарях вони написали, що полюбили її і без участі в Євробаченні. Деякі фоловери і зовсім звинуватили Нацвідбір в корупції.
Що пишуть шанувальники Katya Chilly
- "Я не розумію цього. І інших причин, крім корупції, в цій відмові не бачу"
- "Ми полюбили вас без "Євробачень" і модних трендів. Щастя, що ви у нас є"
- "Ти вірна своїй справі, і всі це знають. Принаймні, багато хто"
- "У вас занадто високий рівень для "Євробачення""
- "Шкода. А за тим, що буде відбуватися на Нацвідборі, треба буде стежити, тому що там майже кожен раз якийсь зашквар"
Хто така Katya Chilly
Katya Chilly - українська співачка, музикант і композитор. За тринадцять років професійної кар'єри випустила чотири альбоми, які отримали значну увагу преси та публіки.
26 лютого 2017 року взяла участь у популярному вокальному шоу "Голос країни". У 2020 році взяла участь у Нацвідборі на Євробачення і стала півфіналісткою. Виступала з піснею "Pich".
Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться в Києві. При цьому, щоб учасники відчували себе в безпеці, він пройде в укритті.