Співачка не потрапила в лонглист Нацвідбору.

Українська співачка Katya Chilly поскаржилася, що музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров не додав її пісню в лонглист.

Співачка зазначила, що вже неодноразово подавала заявку на участь у конкурсі, але вона знову опинилася "за бортом". Втім, цього разу, як каже Чилі, їй вже не прикро.

"Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий Євробачення. Ну і добре. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюся, хто пройде", - написала співачка на своїй сторінці в Facebook.

При цьому шанувальники підтримали Катю Чилі. У коментарях вони написали, що полюбили її і без участі в Євробаченні. Деякі фоловери і зовсім звинуватили Нацвідбір в корупції.

Що пишуть шанувальники Katya Chilly

"Я не розумію цього. І інших причин, крім корупції, в цій відмові не бачу"

"Ми полюбили вас без "Євробачень" і модних трендів. Щастя, що ви у нас є"

"Ти вірна своїй справі, і всі це знають. Принаймні, багато хто"

"У вас занадто високий рівень для "Євробачення""

"Шкода. А за тим, що буде відбуватися на Нацвідборі, треба буде стежити, тому що там майже кожен раз якийсь зашквар"

Хто така Katya Chilly

Katya Chilly - українська співачка, музикант і композитор. За тринадцять років професійної кар'єри випустила чотири альбоми, які отримали значну увагу преси та публіки.

26 лютого 2017 року взяла участь у популярному вокальному шоу "Голос країни". У 2020 році взяла участь у Нацвідборі на Євробачення і стала півфіналісткою. Виступала з піснею "Pich".

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться в Києві. При цьому, щоб учасники відчували себе в безпеці, він пройде в укритті.

Вас також можуть зацікавити новини: