За словами актора, наукові експерти, які консультували Содерберга на зйомках фільму "Зараження", попереджали про реальну небезпеку.

Британський актор театру і кіно Джуд Лоу знав про ймовірність виникнення пандемії ще з 2011 року.

Читайте такожАктор Джуд Лоу вшосте стані батькомПро це він розповів у відеоінтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі журналу GQ.

За словами Лоу, наукові експерти, які консультували режисера Стівена Содерберга на зйомках фільму «Зараження», де актор виконав одну з головних ролей, попереджали про реальну ймовірність виникнення подібної пандемії.

«Було ясно, що щось подібне має статися, –заявив актор. – Вчені, які працювали зі Стівеном, були досвідченими людьми».

На його думку, вони точно знали, чого можна було очікувати. При цьому він додав, що наукові експерти описували все саме так, як і сталося насправді: «Страшно дізнатися про такі речі на знімальному майданчику».

Фільм «Зараження» Стівена Содерберга: що відомо

Фільм-катастрофа за участю Метта Деймона, Джуда Лоу, Гвінет Пелтроу, Кейт Вінслет, Лоуренса Фішборна, Маріон Котійяр.

Сюжет оповідає про вірус, який поширюється через фоміти, спроби медичних дослідників і представників громадської охорони здоров'я виявити та стримати хворобу, втрату громадського порядку в умовах пандемії та в кінцевому підсумку відкриття вакцини, яка стримала поширення вірусу.

Картина була вперше показана 3 вересня 2011 року на Венеціанському кінофестивалі. На екрани кінотеатрів США фільм вийшов 9 вересня, зібравши 22 мільйони доларів в перший уїк-енд. Сумарні збори від прокату по всьому світу склали 135 мільйонів доларів.

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Автор: Катерина Шварц