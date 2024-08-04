Стало відомо, хто обранець співачки.

Українська співачка, фіналістка 7 сезону проєкту "Голос країни" Анна Кукса днями вийшла заміж. Її чоловіком став саундпродюсер з Херсона Антон Борзенко, який співпрацює з відомими артистками, зокрема, Вірою Брєжнєвою, Настею Гонцул та MAYOROVA.

Близька подруга Анни та відома українська акторка Анна Кошмал повідомила про весілля закоханих у своєму Instagram. Пара влаштувала скромне святкування у середу, 31 липня.

Акторка опублікувала спільні кадри з нареченою та привітала її важливим святом. На відео помітно, що Кукса відмовилася від класичної білої сукні і обрала для себе ажурний білий топ і штани. Образ вона доповнила чорними босоніжками та аксесуарами.

Відео дня

Пізніше наречена змінила "лук" і приміряла мереживну сукню. А Борзенко був у коричневих штанах та білій сорочці.

"Віддаю останню незаміжню подружку. Люблю", – лаконічно підписала відео Кошмал.

До слова, Кукса та Борзенко заручилися 30 серпня минулого року. Нині подружжя живе у Києві, але наречена родом з Житомира. У них є своя кав’ярня у столиці, в якій часто проходять музичні вечори. Анна стала фіналісткою "Голосу країни" у 2017 році. Тоді вона була в команді Джамали.

Нагадаємо, раніше в зірки "Голосу країни" діагностували рак. Віктор Нікіфоров розповів про свій стан.

Вас також можуть зацікавити новини: