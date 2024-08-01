Віктор Нікіфоров розповів про свій стан.

Український співак, учасник 11 сезону шоу "Голос країни" Віктор Нікіфоров повідомив, що в нього виявили онкологію. Артист, який виступає під псевдонімом Gorim, розповів, як почувається після хімієтерапії.

У своєму Instagram музикант опублікував світлину з лікарні. Наразі Віктор проходить лікування в Інституті раку. Медики діагностували в нього рак крові. За словами співака, зараз він почувається добре.

"В мене рак - лімфома Ходжкіна 2 ст. І я зараз знаходжуся на хімієтерапії. Я не збираюсь робити ніяких зборів (принаймні, поки що) ми справляємося своїми силами. Лікують мене в Інституті раку, почуваю себе добре", – запевнив виконавець.

Нікіфоров вирішив не приховувати від шанувальників свою хворобу, тому що зараз боротьба з нею – це найважливіший аспект його життя. А також він каже, що після хімієтерапій важко буде приховати онкологію.

Gorim розповів, що в його родині вже зіштовхувалися з раком, і, на щастя, захворювання вдалося побороти. Тому артист не втрачає надії і сподівається на краще.

"Тож до мого музичного і творчого життя, за яким ви слідкуєте, зараз додадуться ще деякі речі з проходження лікування і моєї боротьби з хворобою. Боротьба з раком в нашій сімʼї і в сімʼях деяких моїх друзів - це вже знайома ситуація і пройдений етап. Ми це вже бороли! Пройдемо ще раз. Всіх цілую, обіймаю і роблю музло", – поділився музикант.

Що відомо про Нікіфорова

Віктор родом з Харкова. Він двічі був учасником "Голосу країни". Нікіфоров брав участь в шоу у 2017 і 2021 роках. Перший раз він приєднався до команди музиканта Сергія Бабкіна. Проте під час одного з виступів вокаліст забув слова пісні свого наставника, і Бабкін вирішив, що Віктор покине шоу.

Вдруге виконавець обрав команду Тіни Кароль. Попри талант та вокальні дані, Нікіфорову не вдалося пройти до фіналу.

Нагадаємо, раніше учасник "Голосу країни" Давид Маскіса отримав тяжке поранення на фронті.

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