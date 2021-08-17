Алла Пугачова здалася в кадрі в стильному аутфіті.

Російський шоумен Максим Галкін провів час зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою і двійнятами - Лізою і Гаррі.

На кадрах, опублікованих в інста-сторіз, Пугачова показалася в білому костюмі з чорно-білою блузкою. Доповнила вона такий аутфіт білими кедами. Відзначимо, що такі образи зараз в тренді, тому на них варто звернути увагу.

Також нагадаємо, що нещодавно музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Пугачова в шлюбі з Галкіним змінилася в гіршу сторону. За його словами, вона виглядає хворою і нещасною жінкою.

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Автор: Діана Могилєвич