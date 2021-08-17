Пугачова показалася в стильному образі / фото instagram.com/maxgalkinru
Російський шоумен Максим Галкін провів час зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою і двійнятами - Лізою і Гаррі.
На кадрах, опублікованих в інста-сторіз, Пугачова показалася в білому костюмі з чорно-білою блузкою. Доповнила вона такий аутфіт білими кедами. Відзначимо, що такі образи зараз в тренді, тому на них варто звернути увагу.
Також нагадаємо, що нещодавно музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Пугачова в шлюбі з Галкіним змінилася в гіршу сторону. За його словами, вона виглядає хворою і нещасною жінкою.
Пугачова постала в стильному образі / скріншот Instagram
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