Як повідомили його батьки, цього року Гаррі планував вирушити на лікування в рехаб.

Помер Гаррі Брант, син відомої 52-річної американської моделі Стефані Сеймур. Він пішов з життя у віці 24 років.

Хлопець багато років боровся з наркозалежністю. Як пише Spletnik, причиною смерті Бранта стало передозування ліками, що відпускаються за рецептом.Читайте такожАктор українського походження з "Індіани Джонса" Дмитро Дяченко помер від передозування

"Ми завжди будемо засмучені тим, що його життя було перерване цією руйнівною хворобою... Він був творчою, люблячою і сильною душею, яка принесла світло в серця стількох людей. Він був дійсно красивою людиною всередині та зовні", - йдеться в офіційній заяві сім'ї.

За словами батьків, цього року Гаррі планував вирушити на лікування в реабілітаційний центр.

Хто такий Гаррі Брант

Гаррі Брант пішов слідами своєї матері й обрав роботу в фешн-індустрії: він був манекенником.

Він також випустив разом зі своїм братом лінію унісекс-косметики для бренду MAC. Журнал New York Magazine одного разу назвав Пітера й Гаррі "найкрасивішими юними братами Нью-Йорка".

Що відомо про його матір Стефані Сеймур

Стефані Сеймур з'явилася на обкладинках понад 300 журналів.

Представляла такі бренди, як Calvin Klein, Chanel, Diet Pepsi, Guess, Iceberg, L'oréal, Louis Vuitton, Madeleine, Marc Jacobs, Missoni, Pop Sisley, Swatch, Radisson Hotels, Rolfs, Salvatore Ferragamo, Versace, Yves Saint Laurent, а також була одним з ангелів Victoria's Secret в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 та 2000 роках.

У 1991 році знялася в кліпі Guns N' Roses — "Don't Cry", а в 1992 році — "November Rain".

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Автор: Ольга Робейко