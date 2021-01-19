Помер Гаррі Брант, син відомої 52-річної американської моделі Стефані Сеймур. Він пішов з життя у віці 24 років.
Хлопець багато років боровся з наркозалежністю. Як пише Spletnik, причиною смерті Бранта стало передозування ліками, що відпускаються за рецептом.Читайте такожАктор українського походження з "Індіани Джонса" Дмитро Дяченко помер від передозування
"Ми завжди будемо засмучені тим, що його життя було перерване цією руйнівною хворобою... Він був творчою, люблячою і сильною душею, яка принесла світло в серця стількох людей. Він був дійсно красивою людиною всередині та зовні", - йдеться в офіційній заяві сім'ї.
За словами батьків, цього року Гаррі планував вирушити на лікування в реабілітаційний центр.
Хто такий Гаррі Брант
Гаррі Брант пішов слідами своєї матері й обрав роботу в фешн-індустрії: він був манекенником.
Він також випустив разом зі своїм братом лінію унісекс-косметики для бренду MAC. Журнал New York Magazine одного разу назвав Пітера й Гаррі "найкрасивішими юними братами Нью-Йорка".
Що відомо про його матір Стефані Сеймур
- Стефані Сеймур з'явилася на обкладинках понад 300 журналів.
- Представляла такі бренди, як Calvin Klein, Chanel, Diet Pepsi, Guess, Iceberg, L'oréal, Louis Vuitton, Madeleine, Marc Jacobs, Missoni, Pop Sisley, Swatch, Radisson Hotels, Rolfs, Salvatore Ferragamo, Versace, Yves Saint Laurent, а також була одним з ангелів Victoria's Secret в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 та 2000 роках.
- У 1991 році знялася в кліпі Guns N' Roses — "Don't Cry", а в 1992 році — "November Rain".
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