Через те, що сталося Judas Priest перенесли тур по США.

Гітариста британської хеві-метал-групи Judas Priest Річі Фолкнера госпіталізували через серйозні проблеми з серцем.

Про це повідомляється на сторінці Judas Priest в Instagram.

"Із глибоким жалем ми змушені відкласти решту нашого туру по США. У Річі серйозні проблеми з серцем, через які його довелося госпіталізувати, де його лікують. Тим часом ми всі посилаємо любов нашому Соколу і бажаємо йому швидкого відновлення", - сказано в заяві.

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Музиканти додали, що оголосять нові дати свого туру, як тільки отримають будь-які новини від лікарів.

Група Judas Priest: що відомо

Британська хеві-метал-група Judas Priest була заснована в 1969 році в місті Бірмінгем. Багато в чому завдяки альбому British Steel, що вийшов в 1980 році, вони змогли досягти статусу рок-зірок першої величини.

Як повідомляв УНІАН, раніше фронтмен Judas Priest Роб Хелфорд у мемуарах "Визнання" розповів про секс із військовими з бази морської піхоти "Кемп-Пендлтон". До одного з морських піхотинців він їздив разом із його дружиною, і у них був секс утрьох. За словами Роба, після сексу він був настільки виснажений, що це навіть не можна зрівняти з тренуваннями в спортзалі.

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Автор: Олександр Топчій