Голлівудський актор Марк Волберг шокував розповнілою фігурою (фото)

В одному з інтерв'ю раніше актор говорив, що йому потрібно набрати 13 кілограмів.

49-річний актор Марк Волберг показав, як змінилася його фігура за три тижні. Читайте такожРозповнілий Вілл Сміт показав обвислий живіт (фото)Зірка опублікував в Instagram фотоколаж, в якому продемонстрував своє тіло «до» і «після». «Від лівого фото, зробленого три тижні тому, до цього», — підписав фото зірка і подякував своєму шеф-кухарю за їжу. Волберг набрав вагу навмисно: для ролі у фільмі «Татусь Стю» йому необхідно погладшати на 13 кілограмів. Хто такий Марк Волберг Марк Волберг - актор, музикант, філантроп і фотомодель. Дворазовий номінант на премію "Золотий глобус", дворазовий номінант на премію "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Відступники" і за фільм "Боєць" як продюсер. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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