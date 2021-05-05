49-річний актор Марк Волберг показав, як змінилася його фігура за три тижні.
Читайте такожРозповнілий Вілл Сміт показав обвислий живіт (фото)Зірка опублікував в Instagram фотоколаж, в якому продемонстрував своє тіло «до» і «після».
«Від лівого фото, зробленого три тижні тому, до цього», — підписав фото зірка і подякував своєму шеф-кухарю за їжу.
Волберг набрав вагу навмисно: для ролі у фільмі «Татусь Стю» йому необхідно погладшати на 13 кілограмів.
Хто такий Марк Волберг
Марк Волберг - актор, музикант, філантроп і фотомодель. Дворазовий номінант на премію "Золотий глобус", дворазовий номінант на премію "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Відступники" і за фільм "Боєць" як продюсер.
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