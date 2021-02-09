Чапкіса госпіталізували / фото instagram.com/gregory_chapkis
Український хореограф Григорій Чапкіс потрапив до реанімації. За останні кілька місяців це вже втретє, коли його госпіталізують.
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Про це повідомляє Гордон.
Причина госпіталізації поки невідома, але сам Чапкіс каже, що це залишкове явище після запалення легенів. Втім, у хореографа скувало спину і ноги.
"Ніби як залишкові явища після запалення легенів. Важко ходити і важко дихати. Тут дуже хороший персонал", - сказав Чапкіс.
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