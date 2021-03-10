Син відомого хореографа Григорія Чапкіса Грег прилетів із США в Україну до свого батька.
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В інста-сторіз Грег показав, як він проводить час з батьком. На кадрах вони гуляють на вулиці. Видно, що Григорію важко пересуватися, проте він старається.
"Ми вийшли на вулицю, трохи погуляти. Це боротьба, але ми гуляємо", - сказав Грег.
Нагадаємо, Григорій Чапкіс кілька разів потрапляв до лікарні. Перший раз його госпіталізували через двосторонню пневмонію. Потім його виписали, але вже через якийсь час він знову потрапив в клініку. Тоді його виписали, але стан був не зовсім втішний. Нещодавно його втретє госпіталізували. Тоді він сказав, що у нього сковувало спину і ноги. Зараз він вже вдома.
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