Чапкіс досі перебуває в лікарні / instagram.com/gregchapkis
Син хореографа Григорія Чапкіса, Грег, відреагував на госпіталізацію батька.
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Грег живе в Сан-Франциско. Але до фіналу "Танців з зірками" він прилетів в Україну, щоб порадувати батька. В інста-сторіз він написав, що дуже нервує через те, що його батько потрапив до лікарні.
"Я дуже нервую. Мій 90-річний тато потрапив до лікарні", - написав він.
Сам Чапкіс-старший заявив, що у нього сильний переляк. Він боїться смерті.
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