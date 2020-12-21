Чапкіс-старший потрапив до лікарні через двосторонню пневмонію.

Син хореографа Григорія Чапкіса, Грег, відреагував на госпіталізацію батька.

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Грег живе в Сан-Франциско. Але до фіналу "Танців з зірками" він прилетів в Україну, щоб порадувати батька. В інста-сторіз він написав, що дуже нервує через те, що його батько потрапив до лікарні.

"Я дуже нервую. Мій 90-річний тато потрапив до лікарні", - написав він.

Сам Чапкіс-старший заявив, що у нього сильний переляк. Він боїться смерті.

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Автор: УНІАН