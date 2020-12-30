Стан хореографа стабілізувався.

Син хореографа Григорія Чапкіса, Грег, розповів про самопочуття свого батька.

Читайте також"Моє життя стало приголомшливим": Ентоні Гопкінс відзначив 45 років тверезості

Чапкіса-старшого вже виписали з лікарні, зараз він знаходиться вдома. Його стан покращився.

"Вчора мені повідомили, що батько повернувся додому і відчуває себе набагато краще. Я відчуваю таке полегшення і так щасливий, що він вдома. Спасибі всім за підтримку, ваші молитви так багато значать для мене і моєї сім'ї", – написав Чапкіс-молодший.

Варто відзначити, що Григорій Чапкіс потрапив до лікарні ще 19 грудня. Лікарі діагностували у нього двостороннє запалення легенів.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич