Син хореографа Григорія Чапкіса, Грег, розповів про самопочуття свого батька.
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Чапкіса-старшого вже виписали з лікарні, зараз він знаходиться вдома. Його стан покращився.
"Вчора мені повідомили, що батько повернувся додому і відчуває себе набагато краще. Я відчуваю таке полегшення і так щасливий, що він вдома. Спасибі всім за підтримку, ваші молитви так багато значать для мене і моєї сім'ї", – написав Чапкіс-молодший.
Варто відзначити, що Григорій Чапкіс потрапив до лікарні ще 19 грудня. Лікарі діагностували у нього двостороннє запалення легенів.
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