Відомий український шоумен, ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік став багатодітним батьком трьох синів.

Відомий український шоумен, ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік, який тиждень тому втретє став батьком, нарешті задовольнив цікавість фоловерів.

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Так, знаменитість розсекретив ім’я новонародженого синочка. Зірка та його дружина Христина назвали малюка Сашком. Про це подружжя написало на своїх сторінках в Instagram.

"Олександр Григорович Решетник", - коротко написав телезірка.

Також знаменитість запостив ніжне фото з пологового. На світлині втретє мама й тато, одягнені у червоні кофтинки, тримають нащадка за ручки та усміхаються синові.

У коментарях фоловери Григорія зазначили, що пара обрала для малюка чудове ім’я, та засипали хлопчика побажаннями.

Раніше Григорій Решетнік розчулив фото знайомства синів із новонародженим братиком. Днями дружину ведучого виписали з пологового будинку. На знімку його діти – 7-річний Іван та трирічний Дмитро лежать на ліжку та з усмішкою спостерігають за молодшим братиком.

Нагадаємо, що Григорій та Христина Решетніки побралися 2010 року. Пара виховує двох синів – 7-річного Івана та 3-річного Дмитра.

Новиною про третю вагітність обраниця телеведучого повідомила в липні, оприлюднивши знімки з округлим животиком. Як розповідав ведучий, дружина завагітніла під час сімейної відпустки на Мальдівах.

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Автор: Вікторія Гордієнко