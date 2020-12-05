Григорій Решетнік розсекретив ім’я третього сина / фото instagram.com/grisha_reshetnik/

Відомий український шоумен, ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік, який тиждень тому втретє став батьком, нарешті задовольнив цікавість фоловерів.

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Так, знаменитість розсекретив ім’я новонародженого синочка. Зірка та його дружина Христина назвали малюка Сашком. Про це подружжя написало на своїх сторінках в Instagram.

"Олександр Григорович Решетник", - коротко написав телезірка.

Також знаменитість запостив ніжне фото з пологового. На світлині втретє мама й тато, одягнені у червоні кофтинки, тримають нащадка за ручки та усміхаються синові. 

У коментарях фоловери Григорія зазначили, що пара обрала для малюка чудове ім’я, та засипали хлопчика побажаннями.

instagram.com/kristina_reshetnik/

Раніше Григорій Решетнік розчулив фото знайомства синів із новонародженим братиком. Днями дружину ведучого виписали з пологового будинку. На знімку його діти – 7-річний Іван та трирічний Дмитро лежать на ліжку та з усмішкою спостерігають за молодшим братиком. 

фото instagram.com/grisha_reshetnik/

Нагадаємо, що Григорій та Христина Решетніки побралися 2010 року. Пара виховує двох синів – 7-річного Івана та 3-річного Дмитра.

Новиною про третю вагітність обраниця телеведучого повідомила в липні, оприлюднивши знімки з округлим животиком. Як розповідав ведучий, дружина завагітніла під час сімейної відпустки на Мальдівах. 

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Автор: Вікторія Гордієнко