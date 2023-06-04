Легендарний музичний колектив переживає непрості часи.

Відома на весь світ група Rammstein опинилася на межі розпаду. Про це інформує видання Bild, посилаючись на свої джерела. Причиною стали проблеми з законом у фронтмена Тілля Ліндеманна - проти нього висунули звинувачення в тому, що після концерту у Вільнюсі він нібито зґвалтував фанатку.

Так, 25 травня ірландська співачка Шелбі Лінн повідомила, що її разом з іншими дівчатами запросили на вечірку з групою перед концертом у Вільнюсі. На цій вечірці Тілль Ліндеманн запросив її в окрему кімнату, де пригощав текілою і схиляв до сексу. Лінн уточнила, що прокинулася на ранок з синцями, проте що було напередодні - не пам'ятає.

"Учасники групи вважають, що поведінка Ліндеманна затягнула їх у бруд. В останні роки знову і знову з'являються натяки на розбрат. Кажуть, що також обговорювалося завершення музичної кар'єри групи", - цитує Bild своє джерело.

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Чим відома група Rammstein

Rammstein - це німецька індастріал-метал група, утворена в 1994 році в Берліні. Група стала популярною завдяки своєму унікальному звучанню, потужним живим виступам та провокаційній естетиці.

Так, музичний стиль Rammstein поєднує важкий індастріал-метал з елементами танцювальної музики, електроніки та готики. Їхня музика характеризується гучними гітарами, потужним ритмом, яскравими клавішними і характерним вокалом Тілля Ліндеманна.

На концертах, щоб додати яскравості і драйву, група використовує піротехніку і світлові ефекти.

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