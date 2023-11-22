Учасник гурту грубо відповів на повідомлення захисника.

Український захисник Віталій Верес звернувся до співзасновника гурту "Антитіла" Сергія Вусика з проханням використати їхню пісню "Фортеця Бахмут" для автобіографічного відео, проте музикант відмовив йому і зробив це в досить грубій формі.

На своїй сторінці в Instagram військовий розповів, що хотів створити відео про найголовнішу битву у своєму житті - битву під Бахмутом, в якій він втратив очі.

"У пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут". Яка, на мій особистий погляд, ідеально підходила під цю історію. Написавши Сергію Вусику, співзасновнику гурту "Антитіла", про дозвіл використовувати цей трек в нашому відео, я отримав шокуючу відповідь: "З якої радості ми повинні це робити і давати дозвіл вам викладати, виставляти наші пісні?" - сказав захисник.

У коментарях військового підтримали українські артисти. Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк сказав, щоб він брав будь-яку пісню і ні про що не турбувався, а Артем Пивоваров зазначив: "Слава героям! Завжди! І назавжди!"

Реакція гурту "Антитіла"

Крім того, в коментарях під постом з'явилася і сам гурт "Антитіла".

"Це прикра і неприпустима помилка. Офіційне вибачення на нашій сторінці. І, будь ласка, вийдіть на зв'язок", - написали "Антитіла".

Також на сторінці гурту з'явилося відеозвернення Вусика, в якому він сказав, що не хотів образити або принизити військового. Він додав, що намагався з ним зв'язатися, проте він не виходить на зв'язок.

"Я перепрошую за свою реакцію. Військового, який ще й отримав поранення на війні, я б не міг і подумати ображати навмисне. Бо сам співавтор пісні, написаної з власного пережитого на війні, на якій я був з першого дня добровольцем, поруч з такими ж військовими, втрачаючи друзів", - сказав Вусик.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відповів на закиди про "особливі" умови для артистів в ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: