Обраницею Олексія Паніна, відомого своєю "любов'ю" до собак, стала 40-річна Єва Тарлакян.

Скандальний російський актор Олексій Панін таємно одружився на Єві Тарлакян. Це його другий шлюб.

Про це сама Єва повідомила в рамках шоу "Зірки зійшлися", передає Star hit.

Під час шоу 40-річна Єва зізналася, що таємно зареєструвала шлюб зі скандальним актором Олексієм Паніним місяць тому, але спочатку вирішила зберегти це в таємниці.

За словами Тарлакян, близько познайомитися з 43-річним Олексієм Паніним їй вдалося рік тому в загальній компанії, і він їй відразу сподобався. Коли їх спілкування стало більш неформальним, Панін ризикнув привести жінку додому і познайомити її з дочкою.

"З донькою Олексія Нюсей я познайомилася через місяць наших відносин. Вона дуже схожа на тата характером, в неї просто неможливо не закохатися», - сказала дружина Паніна в ефірі НТВ.

Нагадаємо, зараз в родині скандального актора Олексія Паніна непростий період - у актора померла мама.

"Я його дуже підтримую. Відразу скажу, що Льоша не випиває, він поїхав до Іспанії».

Єва Тарлакян стала другою офіційною дружиною Паніна. У нього є дочка Анна від фотомоделі і актриси Юлії Юдінцевої. А ось офіційний шлюб у нього був зареєстрований з Людмилою Григор'євою. Вони прожили рік.

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Автор: УНІАН