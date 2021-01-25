Скандальний російський актор Олексій Панін таємно одружився на Єві Тарлакян. Це його другий шлюб.
Про це сама Єва повідомила в рамках шоу "Зірки зійшлися", передає Star hit.
Під час шоу 40-річна Єва зізналася, що таємно зареєструвала шлюб зі скандальним актором Олексієм Паніним місяць тому, але спочатку вирішила зберегти це в таємниці.
За словами Тарлакян, близько познайомитися з 43-річним Олексієм Паніним їй вдалося рік тому в загальній компанії, і він їй відразу сподобався. Коли їх спілкування стало більш неформальним, Панін ризикнув привести жінку додому і познайомити її з дочкою.
"З донькою Олексія Нюсей я познайомилася через місяць наших відносин. Вона дуже схожа на тата характером, в неї просто неможливо не закохатися», - сказала дружина Паніна в ефірі НТВ.
Нагадаємо, зараз в родині скандального актора Олексія Паніна непростий період - у актора померла мама.
"Я його дуже підтримую. Відразу скажу, що Льоша не випиває, він поїхав до Іспанії».
Єва Тарлакян стала другою офіційною дружиною Паніна. У нього є дочка Анна від фотомоделі і актриси Юлії Юдінцевої. А ось офіційний шлюб у нього був зареєстрований з Людмилою Григор'євою. Вони прожили рік.
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