Австралійський актор Х'ю Кіяс-Берн помер у віці 73 років. Поки причина смерті невідома.
Читайте такожПомер актор Армен Джигарханян
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter режисер Тед Гейган.
"Х'ю Кіяс-Берн, герой австралійського кінематографа, помер у віці 73 років. Я все ще борюся з тим, що він зіграв Різника, головного антагоніста "Божевільного Макса" 1979 року, а також Безсмертного Джо, центрального лиходія фільму "Божевільний Макс: Дорога люті" 2015 року. Спасибі за все, сер", - написав Гейган.
Нагадаємо, Х'ю зіграв лиходія Джорджа Міллера в "Божевільному Максі". Також він грав у таких фільмах як "Мобі Дік" і "На краю Всесвіту".
Інші новини УНІАН:
- Померла відома актриса Любов Румянцева
- Померла зірка "Вулиці розбитих ліхтарів" Світлана Образіна
- Помер зірка "Собачого серця" Борис Плотніков
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram