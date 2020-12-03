Х'ю Кіяс-Берн помер у віці 73 років.

Австралійський актор Х'ю Кіяс-Берн помер у віці 73 років. Поки причина смерті невідома.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter режисер Тед Гейган.

"Х'ю Кіяс-Берн, герой австралійського кінематографа, помер у віці 73 років. Я все ще борюся з тим, що він зіграв Різника, головного антагоніста "Божевільного Макса" 1979 року, а також Безсмертного Джо, центрального лиходія фільму "Божевільний Макс: Дорога люті" 2015 року. Спасибі за все, сер", - написав Гейган.

Нагадаємо, Х'ю зіграв лиходія Джорджа Міллера в "Божевільному Максі". Також він грав у таких фільмах як "Мобі Дік" і "На краю Всесвіту".

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Автор: УНІАН