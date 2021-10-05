Співачка позувала на даху дорого готелю, грайливо демонструючи засмаглі ніжки.

Опальна співачка Ані Лорак, яка не так давно "засвітилася" на вечірці в Києві, вирушила в ОАЕ. Артистка похвалилася новими фото і відео, за що вже отримала чимало критики. Зірка осоромилася через своє вбрання, яке в мережі назвали безглуздим.

У своєму Instagram Лорак показала розкішний краєвид, з висоти пташиного польоту вона насолоджувалася красою Дубая. Але увагу фанатів привернув її образ.

Співачка позувала в смарагдовому "халатику" з пір'ям на рукавах. Лорак хотіла вмістити в один кадр все: краєвид Дубая, розкішну терасу на даху дорогого готелю і свої засмаглі ніжки. Все це сподобалося коментатором, а ось її наряд назвали "халатиком домогосподарки".

Читайте також"Відфотошоплену" Ані Лорак у обтислій міні-сукні не впізнали на новому фотоНа думку користувачів, співачка безглуздо виглядає в такому образі. "Халатик" нібито сильно старить і дешевить Лорак. Коментатори, обговорюючи зовнішність зірки у фан-акаунтах, відзначили також і те, що після критики через велику кількість фотошопу співачка намагається приховувати своє обличчя.

На відео Лорак позує в окулярах, які частково приховують її зовнішність. Проте серед хейтерів знайшлися і ті коментатори, які похвалили співачку за стрункі ніжки і побажали їй відмінного відпочинку.

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Автор: Віолетта Орлова