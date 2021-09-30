Вінченцо Дулепа та головна "Холостячка" шоу побачили, як можуть виглядати їх спільні діти.

Вінченцо Дулепа - учасник шоу "Холостячка 2", у якому чоловіки борються за серце відомої співачки Злати Огнєвіч, показав вирізані з ефіру моменти. Виявилося, що у другому епізоді проекту ресторатор з Лондону побачив, як могли б виглядати діти від нього та головної героїні програми.

Кумедну сцену чомусь вирізали з ефіру, тому Дулепа показав її на своїй сторінці в Instagram.

Так, 24 вересня в ефір вийшов другий випуск шоу "Холостячка 2". У ньому глядачі могли б побачити кумедну та романтичну сцену - коли Огнєвіч дивиться на фото дітей та вгадує, від кого вона могла б народити малюків з такою зовнішністю.

Фото дітей генерувалися просто: редактори поєднували знімки учасників шоу та самої Огнєвіч. "Холостячка" найбільше оцінила зовнішність малюків, які могли б у неї бути від Дулепи.

"У другому випуску нам вирішили показати, як приблизно будуть виглядати наші діти зі Златою. Дивіться відео, там хохма. І все ж питання до вас. Вам діти більше схожі на моїх або все-таки на Влада Ясько? До речі, саме ці дітки найбільше сподобалися Златі. Момент вирізали з шоу, але я не зміг не поділитися з вами", - написав претендент на серце Огнєвіч.

У коментарях глядачі відзначили, що у Дулепи та "Холостячки" дійсно могли б народитися дуже гарні дітлахи. Окрім цього, користувачі вважають, що саме ресторатор найбільше підходить на роль чоловіка Огнєвіч.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова