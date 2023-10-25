Зараз дівчина перебуває під наглядом лікарів.

Учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона здійснила свою мрію. Так, артистка зробила мамопластику (операція зі збільшення грудей, - УНІАН).

Поки Гвоздьова відходила від наркозу, на зв'язок вийшла її колега. Вона розповіла, що артистка добре пережила хірургічне втручання.

"Друзі, з Ілонкою все добре! Все зробили! Поки її не турбуємо", - зазначила колега хореографа.

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Незабаром і сама Гвоздьова поспілкувалася з шанувальниками. Вона розповіла, що її вже перевели в палату. За її словами, вона добре почувається, проте якийсь час їй доведеться ходити в корсеті.

"Мене щойно перевели до палати. Я вже відходжу від наркозу. Все добре! Дякую всім, хто хвилювався. Всім членам сім'ї я вже подзвонила. Жива, здорова, лягаю спати", - додала танцівниця.

Нагадаємо, раніше хореограф Ілона Гвоздьова знялася топлес. Танцівниця показала своє тіло і розповіла про підготовку до операції.

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