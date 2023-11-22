Шанувальники завжди їх підтримують.

Життя - така штука, що сьогодні ти можеш ним насолоджуватися, радіти кожному моменту і ні про що не підозрювати, а завтра з-під твоїх ніг піде земля. Так і сталося в житті деяких українських знаменитостей, які дізналися про свої важкі хвороби.

MELOVIN

Співак MELOVIN нещодавно зізнався, що у нього діагностували цукровий діабет mody-типу. За словами артиста, він дуже довго проходив обстеження. Як виявилося, саме цей тип буквально з'їдає людину зсередини. Однак незважаючи на все це MELOVIN продовжує виступати. Більше того, він став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024. А в інтерв'ю УНІАН він розповів, що незабаром презентує і нові хіти.

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Олег Винник

Про хворобу Олега Винника вже ходять легенди. Хтось каже, що він страждає від алкогольної залежності, хтось придумує йому ще якісь діагнози. Насправді невідомо, чим хворий Винник, проте сам він говорив, що це дуже рідкісне захворювання. Тому він нібито і перебуває в Німеччині, де можуть стабілізувати його стан.

Богдан Шелудяк

У Буше діагностували "синдром Гійєна-Барре". За словами ведучого, в більшості випадків цей синдром невиліковний. Він вбиває імунітет і нервову систему, поступово паралізуючи людину. Довгий час Шелудяк перебував у лікарні під крапельницями, поки йому не стало трохи легше.

Алла Мазур

Телеведуча Алла Мазур просто захоплює. У період боротьби з онкологією вона продовжувала з'являтися в ефірі і вести активне життя. Довгий час вона приховувала голову під перукою, тому що в результаті хіміотерапії втратила волосся. Однак це не робило її менш привабливою. Коли ведуча зважилася розповісти про це світу, нею захоплювалися. Шанувальники були з нею і в горі, і в радості.

Олена Кравець

Олена Кравець страждає від шкірного захворювання - кропив'янки. Вона розповідала, що ця хвороба невиліковна, її можна тільки спостерігати і знімати загострення. В цілому побороти її назавжди не вдасться, тому телеведуча вчиться з цим жити.

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