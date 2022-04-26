Співачка вважає, що про наслідки війни важливо говорити.

Українська співачка Ірина Білик стала амбассадором музею пам'яті "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Артистка вважає, що трагічні події, які зараз проживає Україна і весь світ, повинні бути задокументовані.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

"Я хочу розповісти світові, як живуть люди в Україні в умовах війни. Хочу, щоб жодна історія не була забута", – зізналася Білик.

Співачка закликала українців ділитися своїми історіями, щоб полегшити біль, запам'ятати трагічні події і побудувати краще, мирне майбутнє.

Зазначимо, проєкт "Голоси мирних" - це онлайн музей пам'яті, де кожен постраждалий від війни Росії проти України може розповісти свою історію.

Нагадаємо, Ірина Білик звернулася до окупантів і їх матерів. Співачка присвятила росіянам вірш.

Вас також можуть зацікавити новини: