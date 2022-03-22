Українська співачка Ірина Білик оприлюднила у своєму Instagram відео з наслідками ракетного удару окупантами по Києву.
На кадрах видно, що російські окупанти знищили торговий центр в Подільському районі Києва. В результаті бомбардування почалася пожежа, яка також перекинулася на прилеглі будинки.
"Хіба це могла зробити людина? Цей жах міг зробити тільки нелюд. Тримаємося", - підписала відео Білик.
Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері 20 березня 2022 року Збройні Сили РФ обстріляли житловий масив Подільського району Києва. Українські правоохоронні органи встановили, що в ході обстрілу були застосовані заборонені міжнародним правом засоби ведення війни.
Вісім осіб загинули під час нічного ракетного обстрілу Подільського району Києва. Прокуратура почала розслідування.