20 березня окупанти обстріляли Подільський район Києва.

Українська співачка Ірина Білик оприлюднила у своєму Instagram відео з наслідками ракетного удару окупантами по Києву.

На кадрах видно, що російські окупанти знищили торговий центр в Подільському районі Києва. В результаті бомбардування почалася пожежа, яка також перекинулася на прилеглі будинки.

"Хіба це могла зробити людина? Цей жах міг зробити тільки нелюд. Тримаємося", - підписала відео Білик.

Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері 20 березня 2022 року Збройні Сили РФ обстріляли житловий масив Подільського району Києва. Українські правоохоронні органи встановили, що в ході обстрілу були застосовані заборонені міжнародним правом засоби ведення війни.

Вісім осіб загинули під час нічного ракетного обстрілу Подільського району Києва. Прокуратура почала розслідування.

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