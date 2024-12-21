Ірина Федишин разом з чоловіком та продюсером Віталієм Човником влаштували собі зимову відпустку в американському Міннеаполісі. Подружжя активно проводить час, катаючись на лижах та насолоджуючись мальовничими пейзажами.
Ірина не забуває ділитися враженнями з підписниками у своєму Instagram. Вона опублікувала декілька фотографій з відпочинку, на яких вона разом з чоловіком позують на фоні засніжених гір.
"Сама не знаю, як нам так вдається, але ми встигли вже побувати і на американських гірках", - написала співачка.
На фото Ірина має стильний вигляд у червоній куртці та шоломі, а Віталій - у блакитному лижному костюмі. Співачка також додала декілька фото з гірськолижного курорту, де вони разом з чоловіком катаються на лижах.
Реакція соцмереж:
- "І собі теж посміхаюся, дивлячись на таких щасливих людей"
- "Ірочка, ви красуня!"
- "Ви - дивовижні! "
- "Дуже гарна пара! Бережи вас Боже, за вашу важку працю на благо країни і ЗСУ!"
- "Найкращі!"
Нагадаємо, Ірина Федишин здивувала мережу фотографіями з чоловіком у парних піжамах.
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