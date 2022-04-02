Гроші співачка збирає через свій благодійний фонд.

Українська співачка Ірина Федишин не змогла залишатися осторонь після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона організувала збір коштів через свій благодійний фонд на потреби українських військових.

Про те, скільки грошей вдалося зібрати і на що вони пішли, Федишин відзвітувала у відеозверненні в своєму Instagram-блозі.

На рахунок надійшло вже 300 тис грн. За ці гроші Ірина замовила 310 пар взуття, 80 з яких постачальники дали безкоштовно. Крім того, було придбано 20 касок, 20 рацій, ліки, павербанки для тих, хто обороняє нашу країну. Зараз на рахунку благодійного фонду залишилося 6 тис грн.

"Завдяки вашій допомозі, ми зробили вже багато хороших справ для наших захисників. Для них і для нас це важливо: допомагати, підтримувати і працювати кожен день для нашої перемоги! Ми продовжуємо боротися на всіх фронтах з повною енергією. Особлива потреба є в бронежилетах, тому будемо направляти кошти на їх закупівлю. Збір триває, приєднуйтесь", - написала Ірина Федишин у своєму блозі, і опублікувала реквізити для перерахування коштів.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про зірок, які позували в українських нарядах. У добірку потрапила і артистка Ірина Федишин, яка носить вишиванки не тільки у свята, а й на своїх концертах.

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