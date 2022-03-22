Таким чином переможці пісенного конкурсу Євробачення 2021 висловлюють свою підтримку Україні.

Навесні 2022 року в Росії повинні були відбутися концерти італійської рок-групи Maneskin, яка перемогла на Євробаченні в минулому році. Однак музиканти відмовилися їхати в РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомила прес-служба групи.

"Звичайно, дуже важко робити оголошення про шоу в той час, коли в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми переживаємо за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя стількох невинних людей, ми не будемо залишати в турі Російські дати", - сказано в повідомленні Maneskin.

Нагадаємо, репер T-Fest покинув Росію і засудив війну в Україні. У своєму Instagram він звернувся до шанувальників і закликав не засмучуватися через скасовані в РФ концерти, а краще росіянам звернути увагу на наслідки "рятувальної" операції Володимира Путіна в Харкові.

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