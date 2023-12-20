Анна Асті вже давно живе в країні-агресорці.

Співачка родом з України Анна Асті стала найдорожчою співачкою в Росії. Як розповів один з організаторів концертів у коментарі росЗМІ, Асті за 40-хвилинний виступ просить до 20 мільйонів рублів (понад 8 мільйонів гривень).

Вартість виступу співачки, за словами інсайдера, залежить від місця проходження новорічного корпоративу. Наприклад, за виступ в Москві Асті бере набагато менше, але тільки тому, що може дати кілька концертів за ніч.

"Виступ Анни Asti в Москві коштує від 10 мільйонів, а ось в регіони менше ніж за 20-ку вона не поїде", – розповів інсайдер.

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Також до списку найдорожчих артистів РФ увійшли Shaman, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Стас Михайлов, гурти "Руки вверх" і "Ленінград".

Зазначимо, Анна Асті зустріла повномасштабну війну в Україні. Перші дні вона разом з батьками і чоловіком-росіянином ховалася в підвалі. При цьому вона незабаром повернулася в РФ. Подейкують, що на цьому наполіг її чоловік Стас.

У РФ Асті відкрила власний бізнес - студію краси і музичний лейбл. Також вона регулярно виступає на концертах. Крім того, співачка вже отримала російський паспорт.

Нагадаємо, українка Анна Асті раніше стала "співачкою року" в Росії.

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