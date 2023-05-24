Анна Асті зрадила рідну країну заради кривавих рублів.

Українська співачка Анна Асті після 24 лютого 2022 року продовжила жити і працювати в Росії. Вона регулярно виступає на концертах в країні-агресора, в тому числі і бере участь в музичних преміях.

Днями вона отримала нагороду "Найкраща співачка року", а також її удостоїли нагород "Прорив року" і "Пісня року". Уродженка Черкас настільки зраділа перемозі в декількох номінаціях, що прямо зі сцени заявила, що "не дарма" співала для росіян.

Крім того, на премії вона виконала кілька своїх останніх пісень. І поки вона виступає в Росії, її батьки перебувають в Україні під обстрілами.

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Відомо, що Асті приїжджала на батьківщину до повномасштабного вторгнення і навіть кілька днів провела в бомбосховищі разом зі своїм чоловіком.

Однак незабаром вона повернулася в РФ, де заробляє криваві рублі. До слова, за більш ніж рік вона так і не висловилася про всі злочини російських окупантів.

Хто така Анна Асті

Анна Асті народилася в Черкасах. Популярність вона отримала, завдяки дуету з Артемом Умріхіним. До слова, останній не з'являється на публіці вже більше року, але і про війну він мовчить.

Пісні групи Artik&Asti "Мы будем вместе", "Истеричка", "Грустный дэнс", "Под гипнозом" та інші принесли їм славу і гроші. Але ділитися своєю творчістю вони вирішили з росіянами.

Відомо, що крім музики Асті ще й займається підприємницькою діяльністю. У Росії вона відкрила салон краси і бар.

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